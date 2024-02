Salvamentos no Litoral do PR teve aumento de 560%, com ausência de óbitos por afogamento no Carnaval

Com aumento de turistas e visitantes nas praias do Paraná neste Carnaval, aumentou também o número de atendimentos dos guarda-vidas. Em relação a 2023, os salvamentos aumentaram 560% (de 15 para 99) e as ações preventivas, 297,70% (de 8.330 para 33.128). Pelo segundo ano consecutivo não teve óbitos nesse período.







O número de crianças localizadas após se perderem dos responsáveis subiu 950% - de 8 para 84. As estatísticas consideram o período de cinco dias, entre sábado (10) e a Quarta-feira de Cinzas (14).

AUMENTO NO NÚMERO DE BANHISTAS





“Acreditamos que esse crescimento significativo de salvamentos tenha ocorrido pelo aumento do número de banhistas, em virtude das condições comparando as duas temporadas”, falou a capitã Débora Kolossoskei, responsável pela CBMPR (Comunicação do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná) no Litoral durante o Verão Maior Paraná.

A realização de shows e trios elétricos, a melhoria na infraestrutura do Litoral e o forte calor nesta temporada também ajudaram a ampliar o movimento nas praias paranaenses.







SALVAMENTOS

Os salvamentos, que englobam tanto os resgates de pessoas com dificuldades dentro da água, quanto a retirada do mar de pessoas já em processo de afogamento, pularam de 15 para 99. A maior fatia é referente aos resgates, que foram 12 em 2023 e chegaram a 92 em 2024. Ou seja, 666% de ocorrências a mais.





AFOGAMENTOS

Os afogamentos tiveram leve elevação, passando dos 3 casos no ano passado para 7 na temporada atual – a um acréscimo de 133%. Além dos números relativamente baixos de vítimas de afogamento, a boa notícia é a ausência de óbitos pelo segundo ano consecutivo no período.





“A maioria dos afogamentos mais graves foi em área de entreposto. Dois deles, porém, cujas vítimas tiveram afogamento com parada cardiorrespiratória, ocorreram em piscinas nas residências. As equipes dos postos de guarda-vidas mais próximos se deslocaram para fazer o atendimento dessas vítimas, além da ambulância, da força-tarefa, e do helicóptero Falcão do BPMOA”, explicou a capitã.

