Sanepar alerta população sobre os riscos da retirada das tampas da rede de esgoto

A Sanepar emitiu um alerta à população sobre os riscos da retirada das tampas dos PVs (Poços de Visita) da rede de esgoto. A abertura dessas unidades pode provocar a obstrução da rede e o extravasamento nas ruas da cidade devido aos materiais que são transportados até lá, como pedras, areias e outros resíduos sólidos.

Os poços de visita são elementos importantes no sistema de esgoto de uma cidade. Localizam-se em trechos estratégicos da rede para facilitar o acesso dos técnicos no serviço de monitoramento, manutenção, limpeza e desobstrução do sistema de esgoto. E não têm a função de fazer a drenagem da água da chuva.

A abertura das tampas dos PVs é comum no verão, quando as chuvas aumentam e as pessoas buscam uma alternativa para escoar a água e evitar o alagamento das ruas. No entanto, a água da chuva também pode provocar o refluxo do esgoto, causando dano ambiental, além de prejudicar o processo de tratamento.



A tubulação é projetada para receber apenas o esgoto doméstico, que vem das ligações dos imóveis. Não pode ser usada como depósito de lixo ou para drenar a água das chuvas.