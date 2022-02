Sanepar volta a atender mediante agendamento prévio em Londrina

A Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná) informou nesta terça-feira (01) que os atendimentos presenciais em Londrina voltarão a ser realizados apenas mediante agendamento prévio. A medida passa a valer a partir desta quinta-feira (03) e tem como objetivo evitar filas e aglomerações como forma de prevenção contra a covid-19.

Segundo a companhia, o número para agendar um atendimento na central da Avenida Higienópolis, 1527 é o (43) 99952-4960, que recebe mensagens de WhatsApp. Já para marcar um horário na central da Avenida Saul Elkind, 3341, o contato é o (43) 99952-5003. As centrais de atendimento seguem funcionando em horário normal, de sgunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.

Grandes consumidores, como condomínios, indústrias e comércios, devem fazer contato com a área de atendimento específico, pelo número (43) 99650-8711.







A Sanepar ressalta que a necessidade de agendamento prévio só vale para a cidade de Londrina. Clientes dos distritos, de Cambé e de Tamarana continuarão sendo atendidos por ordem de chegada.





A companhia reforça, entretanto, que as outras medidas de prevenção devem continuar sendo adotadas pelos clientes. O acesso às centrais é limitado a um membro de cada família e o uso de máscara é obrigatório. Além de limpeza frequente, a área interna das unidades tem marcações para indicar o distanciamento entre as pessoas e disponibilização de álcool gel. Cada central conta ainda com um totem de autoatendimento, por onde o cliente pode consultar débitos, solicitar a segunda via de documentos, pagar a conta de água, entre outros serviços.

Conforme a Sanepar, porém, não é necessário ir a uma central para solicitar os serviços. Moradores de Londrina e região podem fazer solicitações e enviar documentos para a equipe de atendentes pelo e-mail [email protected], pelo aplicativo de celular Sanepar Mobile ou pelo site da companhia.





Já casos de emergências, como vazamentos, devem ser informados pelo telefone 0800-200-0115. O SAC (Serviço de Atendimento ao Cliente) da Sanepar funciona 24 horas por dia e a ligação é gratuita.