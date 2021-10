Secretaria de Justiça do Paraná recomenda que pais fiquem atentos com série 'Round 6'

O Departamento de Justiça da Sejuf (Secretaria de Justiça, Família e Trabalho), por meio do Programa Reconecte Paraná, emitiu um alerta para Rede de Proteção a Infância recomendando que pais e responsáveis pela proteção às crianças e adolescentes fiquem atentos e orientem os menores quanto a este e outros conteúdos acessados via dispositivos eletrônicos, incluindo a televisão.

A preocupação é o com série Round 6, produção exibida pela Netflix que virou febre entre as crianças do mundo inteiro, principalmente seus trechos mais violentos expostos no YouTube e no tiktok. Segundo o comunicado, na França, 5 crianças foram hospitalizadas após imitarem os jogos da série Round 6.

"Round 6 é uma série coreana, muito bem feita, mas repleta de violência explícita, tortura, homicídios, suicídios entre outras barbáries", diz a Sejuf.





"Em “Round 6”, brincadeiras tradicionais como "batatinha frita 1, 2, 3", "cabo de guerra", "bola de gude" e outras, viram assassinato a "sangue frio" de pessoas que não atingem os objetivos dos jogos", alerta.





Ney Leprevost, secretário da Justiça do Paraná comenta: “Psiquiatras e psicólogos não descartam os riscos da divulgação de filmes, séries, jogos eletrônicos e outros conteúdos violentos afetarem a integridade psíquica das crianças. Somos contra censura e favoráveis a liberdade de expressão. Mas a integridade das crianças está em primeiro lugar”, afirma.





