Sobe para 34 o número de municípios afetados pelas chuvas no Paraná

A Defesa Civil Estadual divulgou na manhã deste sábado (15) novo boletim sobre as ocorrências relacionadas às chuvas e temporais entre os dias 10 e 11 de outubro. No total, 34 municípios foram afetados e estão recebendo atendimento das forças de segurança do Estado e das prefeituras. Já são 14.810 pessoas diretamente impactadas. Desse total, 1.100 permanecem desalojadas. O boletim confirma, ainda, cinco mortes. Uma pessoa segue desaparecida.





Dois Vizinhos teve o maior número de pessoas afetadas: 4.777. No município, cerca de mil pessoas tiveram que ser desalojadas mas já retornaram a suas casas. 284 moradias foram danificadas.

O maior número de desalojados é de Francisco Beltrão. São 1.004 pessoas que tiveram que deixar suas casas e ainda não puderam voltar. O município também tem o maior número de casas danificadas pelas chuvas, somando 838 moradias.





Na sexta-feira (14), o governador em exercício Darci Piana decretou situação de emergência nas regiões Oeste, Sudoeste, Centro-Sul e Sudeste do Estado. O decreto dá mais agilidade no atendimento à população, já que permite ao Estado contratar serviços e realizar compras destinadas à reabilitação dos cenários de calamidade sem licitação. A autorização tem prazo máximo de 180 dias consecutivos e ininterruptos, contados a partir da caracterização do desastre. O decreto também autoriza mobilização de todas as áreas do Governo em prol das ações da Defesa Civil Estadual.





Novas informações sobre as ocorrências serão divulgadas no final da tarde deste sábado.