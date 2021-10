Solenidade com Bolsonaro em Maringá precisa ser transferida de local devido a chuva

A solenidade de inauguração das obras de modernização da pista do aeroporto regional de Maringá (Noroeste), que terá a presença do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), foi transferida em virtude das chuvas e ventos, para o pavilhão Azul do parque Internacional de Exposições Francisco Feio Ribeiro, na avenida Colombo, 2.186, às 15h30 desta sexta-feira (1º).

O evento estava previsto para ocorrer no espaço entre o prédio do aeroporto e os hangares. Uma estrutura que foi montada no local desabou devido à tempestade nesta manhã.

A reportagem tentou contato com a secretaria de Comunicação do Governo Federal, responsável pela organização, mas o telefone estava desligado e não foi possível apurar mais informações.





Aeroporto

Com seus 2.380 metros, a segunda maior pista de pousos e decolagens do Paraná será oficialmente inaugurada com a entrega das obras de melhorias e ampliação do aeroporto em ocasião com o prefeito Ulisses Maia e o governador do Estado, Ratinho Junior.





Com investimentos na ordem dos R$ 81,5 milhões, oriundos de recursos do Governo Federal, por meio do Ministério da Infraestrutura e contrapartida municipal, as obras no aeroporto de Maringá foram iniciadas em 2019, envolvendo ampliação e modernização de pista e do pátio, além de implementação dos modernos instrumentos de auxílio de navegação aérea (ALS e ILS).





Depois da ampliação e modernização, o aeroporto maringaense estará pronto para receber aeronaves de maior porte e também um volume ainda maior de voos de carga.