Sorteio de fevereiro do Nota Paraná será nesta segunda

O sorteio de fevereiro do Programa Nota Paraná acontece nesta segunda-feira (7). Ao todo, serão R$ 5 milhões em prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil, além do prêmio máximo de R$ 1 milhão. Para acompanhar, basta acessar a transmissão ao vivo feita no Facebook e Instagram da página da Secretaria da Fazenda, a partir das 9h30.

As entidades cadastradas sem fins lucrativos que contribuem para assistência social, educação, saúde e geração de empregos no Estado também participam. Elas concorrem a prêmios nos valores de R$ 100 e R$ 20 mil.

O consumidor que colocou CPF na nota fiscal na hora de abastecer o veículo concorre aos sorteios desta segunda com bilhetes em dobro. A cada R$ 200 em notas fiscais geradas nos postos de combustíveis e comércios de gás de cozinha, o contribuinte terá direito a dois bilhetes. Nos demais estabelecimentos vinculados ao programa, cada R$ 200 em notas fiscais com CPF identificado continua gerando um bilhete.

Na próxima semana, também acontece a liberação dos créditos para quem abasteceu nos postos de combustíveis e pediu CPF na nota durante as compras no mês de novembro. A data ainda não foi definida.

Mais de 968 mil consumidores receberam os créditos de compra de combustível no mês de janeiro. Agora, o Nota Paraná passa a “reservar” e redirecionar o valor fixo de R$ 10 milhões por mês, coletados em outros segmentos do programa, para as notas de combustíveis.





Paraná Pay





O Programa Paraná Pay também vai liberar os créditos para uso exclusivo nos abastecimentos credenciados. Todo mês, o programa sorteia R$ 800 mil, sendo 8 mil prêmios de R$ 100. Os contribuintes que fizeram o aceite do Paraná Pay concorrem em ambos os programas.





Os valores são destinados para serviços voltados ao segmento do turismo e em breve poderão ser utilizados também para abastecimentos em postos de combustíveis e compra de gás de cozinha.





O credenciamento de postos de combustíveis e comércio varejista de gás de cozinha do Estado para carteira digital oficial do Paraná Pay/Senff já está sendo feito.