Tempo de troca de uniforme resulta em novo acordo de R$ 2,2 milhões entre frigorífico e trabalhadores no Norte do Paraná

O TRT-PR (Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região) homologou um acordo de R$ 2.239.280,00 que vai abranger 578 trabalhadores da empresa Seara Alimentos, unidade de Jaguapitã, no Norte do Paraná.





Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade

O caso se refere a créditos do tempo em que os empregados ficaram à disposição da empresa para a troca de uniforme, além do direito ao intervalo de descanso destinado às trabalhadoras. O processo foi ajuizado em 2017 pelo Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e afins de Jaguapitã.







O acordo foi homologado pelo juiz substituto Cícero Pedro Ferreira, que atua na 2ª Vara do Trabalho de Rolândia, em agosto. O magistrado destacou o esforço das partes em negociar e as vantagens da conciliação.

Publicidade





O presidente do Sindicato, Cleison Ramos Matos, ressaltou o papel da advogada da entidade Mayara Marconi Ferreira, que conduziu as negociações junto aos advogados da Seara Alimentos, “visando dar efetividade à conquista do sindicato em favor dos trabalhadores”, entendimento selado após mediação da Justiça do Trabalho.