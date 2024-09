Temporal e queda de energia afetam abastecimento de água em Londrina e região

O temporal da noite desta quinta-feira (26) causou queda de energia em diversas unidades dos sistemas produtores de água de municípios da região Norte do Paraná, informa a Sanepar (Companhia de Saneamento do Paraná). Na manhã desta sexta-feira (27) o abastecimento de água está comprometido nas regiões Oeste e Central, de Londrina, onde o Sistema Produtor Cafezal está sem energia, além de Lunardelli (Vale do Ivaí), Guaraci (Norte Central), Santa Inês (região metropolitana de Maringá), Lupionópolis (região metropolitana de Londrina) e Rolândia (região metropolitana de Londrina), cujos sistemas também estão sem energia.





Equipes da Copel (Companhia Paranaense de Energia) estão em campo, mas não há prazo para restabelecer a energia nessas unidades da Sanepar.

A população deve priorizar o uso da água para alimentação e higiene pessoal.





Vale lembrar que só devem ficar sem água durante este período quem não tem caixa-d’água no imóvel, conforme recomendação da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). A Sanepar sugere que cada imóvel tenha uma caixa-d’água de pelo menos 500 litros. Desta maneira, é possível ter água por 24 horas, no mínimo.





O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail [email protected] ou ainda pelo whatsapp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de matrícula.





Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse sempre o site da Sanepar: www.sanepar.com.br.