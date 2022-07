Tombamento de caminhão interdita BR-376 em Marialva no sentido Maringá a Londrina

Um caminhão carregado com pedras de mármores e granito tombou no km 195 da BR 376, contorno de Marialva (região metropolitana de Maringá) no início da manhã desta segunda-feira (4). O motorista não se feriu.

Por volta das 7h30, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) informou que a pista estava totalmente interditada no sentido Maringá (Noroeste) a Londrina. A orientação é que, se possível, o fluxo de veículos siga por dentro da cidade de Marialva.

Os trabalhos de orientação e desobstrução da via estão sendo executados.





Por volta das 10h, parte da pista foi liberada, e havia congestionamento no local.





Atualizada às 14h53.