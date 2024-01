Trigêmeos que estudaram em escola pública são aprovados na UFPR

Jacira Mayumi Abe Aracema reviveu no dia 17 de janeiro a sensação de 18 anos atrás, quando o médico responsável pela ecografia gestacional foi identificando um, dois e, finalmente, três bebês.





Só que, agora, a notícia que veio aos poucos foi a aprovação dos filhos trigêmeos no Vestibular 2024 da UFPR (Universidade Federal do Paraná): primeiro ela soube que Renata tinha passado; em seguida, André e, por fim, Stefan. “Nas duas situações demorou pra cair a ficha. É uma emoção muito grande”, diz Jacira.



O ingresso dos três irmãos numa universidade pública é o ápice de uma trajetória escolar cumprida em escolas também públicas de Curitiba. Eles fizeram o ensino fundamental na Escola Municipal Papa João XXIII e o médio no Colégio Estadual Pedro Macedo, sempre com ótimo aproveitamento.





Em 2023, inscreveram-se no Em Ação, cursinho pré-vestibular gratuito mantido por voluntários, a maioria alunos ou ex-alunos da UFPR.



Mais de uma semana depois da divulgação da lista de aprovados, Jacira ainda fica com a voz embargada e os olhos úmidos ao falar sobre o assunto. Não é para menos.





A jornada da família até aqui não foi fácil. Em 2020, já afetados pelo isolamento provocado pela pandemia de Covid-19, os trigêmeos perderam o pai, Renato, vítima de câncer. Sem o provedor, a família passou a viver da pensão recebida por Jacira, e os trigêmeos inscreveram-se no vestibular na categoria de cotas para estudantes de escola pública com renda familiar per capita inferior a 1,5 salário mínimo.



“É um encontro entre a oportunidade oferecida pela universidade e três jovens que querem estudar e aprender. Uma conquista que eles alcançaram com muita dedicação”, diz Jacira. Ela conta que a educação dos trigêmeos sempre levou em conta o respeito às suas individualidades: “São personalidades diferentes, e deixamos que cada um descobrisse o que quer e do que gosta, sem imposições”.







Isso ficou claro nas escolhas feitas para o vestibular: André foi aprovado em Ciências da Computação; Renata, em Artes Visuais; e Stefan, em Ciências Econômicas. E todos parecem muito seguros das respectivas decisões.



STEFAN





Stefan quer trabalhar no mercado financeiro e está tão determinado que abriu mão de indicar uma segunda opção de curso no formulário de inscrição no vestibular. É o mais expansivo dos três irmãos e estava tão confiante na aprovação que foi esperar o resultado no Campus Agrárias da UFPR, onde aconteceu o banho de lama.





“As provas discursivas do curso de Ciências Econômicas são de Matemática e História, minhas matérias favoritas. Até um tempo atrás a UFPR parecia um sonho meio impossível, mas saí da prova tranquilo, e agora é realidade”, conta.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: