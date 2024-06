Uenp abre inscrições para curso de Tecnologia em Fruticultura

A UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) está com inscrições abertas até o dia 26 de julho para o processo seletivo para ingresso na primeira turma do curso de Tecnologia em Fruticultura. As aulas acontecerão em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro). São ofertadas 25 vagas e as inscrições gratuitas podem ser realizadas exclusivamente pela internet - vestibular.uenp.edu.br.





Para a inscrição, o candidato deve preencher o formulário e o questionário socioeducacional. A classificação dos candidatos será realizada através da média aritmética do Histórico Escolar do Ensino Médio, que deverá ser anexado no Portal do Candidato.

A UENP reserva 45% das vagas para alunos cotistas, sendo 20% delas para candidatos que tenham cursado todo o ensino médio em escolas públicas (cotas sociais), 20% para autodeclarados negros e que também tenham cursado todo o ensino médio em escola pública (cotas sociorraciais) e 5% para pessoas com deficiência (cotas PcD).







O CURSO





O curso de Tecnologia em Fruticultura terá, ao todo, 75 vagas distribuídas em três entradas consecutivas, com ingresso de 25 estudantes por ano. O início das aulas está previsto para agosto de 2024. As aulas acontecerão no período noturno, no Centro de Desenvolvimento Tecnologia e Inovação.





