Venda de carros elétricos cresce 20,7% no primeiro semestre no Paraná

Dados compartilhados pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) mostram um aumento de 20,7% na venda de carros elétricos puros no Paraná. Este crescimento diz respeito aos primeiros seis meses de 2023 comparados com os deste ano.





O avanço mostra como os compradores vêm se interessando cada vez mais pelo modelo, que promete não emitir gases poluentes, baixo custo de manutenção, eliminar poluição sonora, ter consumo 10 vezes menor por quilômetro e alcançar mais de 90% de rendimento - para se ter uma ideia, carros a combustão alcançam um rendimento entre 20% e 30% apenas.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Já o valor de produção do carro elétrico pode variar dependendo do custo de mineração e extração dos componentes da bateria, como o lítio. “Conforme o mercado vai tendo um giro maior, a tendência do custo é reduzir.





Mas o lítio é um mineral que, em função das suas reservas e baixa disponibilidade na natureza, não vai durar muito tempo”, analisa o engenheiro elétrico Carlos Henrique Gonçalves Treviso.

Publicidade





EXPERIÊNCIA DOS COMPRADORES





O empresário londrinense Hamilton Ribas tem o carro elétrico Seal, da marca chinesa BYD. No Brasil, o modelo tem valor a partir de R$ 350 mil reais. Mesmo com investimento alto no automóvel, o empresário garante que a compra valeu a pena.

Publicidade





“Foi o primeiro carro que eu tive prazer em dirigir. Eu já tive uns esportivos, mas esse com certeza é o que eu mais tenho gostado”, confessa.





O modelo que o empresário tem permite uma autonomia de 400 km a 500 km, o que exige um certo planejamento em caso de viagens longas.

Publicidade





“Se eu não planejar uma viagem, eu vou passar por uma grande dificuldade. Por isso, tenho que saber todos os pontos em que posso parar para carregar o carro”, explicou. Ainda que tenha mais pontos positivos do que negativos, Hamilton cita a autonomia do veículo, que não supre toda a necessidade dele.







O tempo de carregamento de um carro elétrico varia de acordo com a capacidade do carro e do carregador. O carro elétrico Seal, por exemplo, tem capacidade de 85 kW. Em carregadores ultra rápidos - de 120 a 140 kWh - seriam necessários de 30 a 40 minutos para o carregamento completo. Já nos de 6 kW, demoraria de 12 a 13 horas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: