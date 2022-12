Verão Maior Paraná reforça infraestrutura das praias na temporada de férias

Foi lançado no sábado (17), na Praia de Caiobá, em Matinhos, o Verão Maior Paraná, que reforça a estrutura e a segurança pública do Litoral e do Interior para a temporada.





O governo do Estado investe R$ 80 milhões na operação, que conta, ainda, com estruturas de lazer, limpeza das praias, melhoria no atendimento de saúde e uma intensa programação cultural, com shows, teatro, circo e cinema ao ar livre.

A expectativa é que até 2 milhões de pessoas desçam ao Litoral durante a temporada. As ações atendem também a Costa Noroeste, com recreação em Porto Rico e Porto São José (São Pedro do Paraná), e levam guarda-vidas para as prainhas da região Oeste.





Segundo o governador Ratinho Junior, presente no lançamento da operação, "foi realizado todo um planejamento para atender os veranistas que vêm se divertir com suas famílias e dar apoio aos moradores do Litoral, que aproveitam a temporada para melhorar a sua renda”, completou.

O coordenador do Verão Maior, Helio Wirbiski, explicou que a operação está sendo planejada há seis meses, marcando o retorno da volta massiva às praias após dois anos de pandemia. “Há um reforço em todas as áreas, desde a coleta de lixo, infraestrutura, ferry boat, saúde e segurança”, disse.





SEGURANÇA

Um efetivo de cerca de 2 mil profissionais da segurança pública deve trabalhar no policiamento e nas ações de prevenção e salvamento no Litoral.





Também foram disponibilizadas 800 viaturas, equipadas com dispositivos inteligentes, dois helicópteros da Polícia Militar e um da Polícia Civil, além de veículos utilitários multitarefa (UTV), diciclos e barcos para atender todo o Litoral.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.