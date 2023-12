Passageira de 62 anos morre ao ficar encarcerada em carro em acidente na BR-376, em Ortigueira

Uma mulher de 62 anos morreu após ficar encarcerada em um carro que se envolveu em um acidente na BR-376, em Ortigueira, no Norte do Paraná, na tarde deste sábado (23).





De acordo com informações apuradas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), um Chevrolet Spin que seguia na via no sentido de Imbaú a Mauá da Serra colidiu, no KM 324, contra um caminhão que trafegava na direção contrária.

Publicidade

Publicidade





A colisão ocorreu porque o motorista do carro, ao fazer uma curva na pista, perdeu o controle da direção e invadiu a faixa contrária.





O Chevrolet Spin estava ocupado pelo condutor e por quatro passageiros. A idosa de 62 anos ficou encarcerada e morreu no local.

Publicidade





Além disso, uma criança de 12 anos e um bebê de oito meses tiveram ferimentos graves e tiveram de ser encaminhadas para receber atendimento em um hospital da região. Uma criança de 10 anos ficou levemente ferida e o motorista saiu ileso da colisão.





A condutora do caminhão envolvido no acidente também não teve ferimentos.





Estiveram no local da ocorrência a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a PRF, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Científica e o IML (Instituto Médico Legal), que fez o recolhimento do corpo da vítima.