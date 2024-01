Passageiro fica ferido em acidente no Norte Pioneiro e foge de hospital

Dois homens ficaram feridos após o veículo que ocupavam colidir contra um muro na PR-092, na Barra do Jacaré, no Norte Pioneiro do Paraná, na manhã desta quarta-feira (24).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um homem de 53 anos conduzia um Chevrolet Kadett no sentido de Andirá à Barra do Jacaré quando, ao atingir o KM 363, perdeu o controle do veículo e se chocou contra um muro existente nas margens direita da rodovia.

Publicidade





O Kadett também era ocupado por um passageiro, um homem de 47 anos, que foi encaminhado para o Pronto-Socorro de Andirá para receber atendimento médico. Mesmo ferido, o homem fugiu da instituição de saúde.





O motorista também foi levado ao hospital e, por isso, não realizou o teste etilométrico. O veículo conduzido pelo homem tinha pendências administrativas e só foi liberado após o pagamento dos débitos.