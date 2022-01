Pastora e cantora gospel Ludmila Ferber morre aos 56 anos

A pastora e cantora gospel Ludmila Ferber morreu na noite desta quarta-feira (26), aos 56 anos. A informação foi confirmada por amigos nas redes sociais.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





No início de 2018, ela anunciou que havia sido diagnosticada com câncer de pulmão: "Essa é a hora de profetizar profundamente as canções que abençoa a tantos por todos esses anos", escreveu no Instagram ao fazer sua primeira sessão de quimioterapia.

Continua depois da publicidade

Continua depois da publicidade





Fernanda Brum, amiga de Ludmila e também cantora gospel, lamentou a perda nas redes sociais: "Mila, minha amiga, meu coração... Você foi, você é, nossa amizade, seu ministério... São tantas histórias e lembranças que não cabem num post, numa foto. Temos uma vida e um legado. Eu amo você, o que você deixou de aprendizado".





"Aprendi muito com ela, minha amiga, minha Mila, descanse em paz com nosso Deus, amigo e salvador. Nos encontraremos na eternidade e ela verá os frutos de tudo que plantou! Amor e lágrimas, gratidão? até breve e não adeus."





A pastora e cantora gospel Cassiane também fez uma homenagem para a amiga: "Receber essa notícia? foi de doer o coração! Não fomos feitos para separação? Por isso a dor!"

Continua depois da publicidade





"O coração chora? Mas, dia 26/01 é o dia que ela pôde dizer: Combati o bom combate? Acabei a carreira e Guardei a Fé!"