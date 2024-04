Eleitores de Londrina aprovam atendimento com horário estendido no Fórum Eleitoral

Antes mesmo das 9h desta terça-feira (23), dezenas de eleitores aguardavam do lado de fora do Fórum Eleitoral para regularizar o cadastro eleitoral. O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral do Paraná) ampliou o horário de atendimento das 9h às 18h, visando atender à demanda até o dia 8 de maio, quando termina o prazo para tirar, transferir ou regularizar o título de eleitor.





A Justiça Eleitoral também vai realizar um plantão nos dias 4 (sábado) e 5 (domingo) de maio, ainda como forma de adiantar os atendimentos, que devem chegar a mil por dia na última semana. Na segunda-feira (22), primeiro dia com horário estendido, 272 pessoas foram até o fórum.

Entre quem buscou a Justiça Eleitoral nesta terça, o consenso é de que o acesso está sendo rápido e eficiente, sem ocorrência de filas. O aposentado Vonir Lima da Silva, 68, precisava de um serviço simples: uma nova guia do seu título, que estava com os dados apagados. “Eu vim trocar meu título, que estava muito velho e não estava aparecendo o nome. Eu vim fazer outro. [O pessoal] já imprimiu e entregou na hora”, lembrando que é importante não deixar para a última hora.