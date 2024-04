Alma Londrina Rádio Web promove duas edições do Estúdio de Rádio Móvel em abril

A equipe da Alma Londrina Rádio Web vai trazer de volta o projeto ERM (Estúdio de Rádio Móvel), nesta quarta-feira (24), no Centro Social Marista, localizado na rua Abílio Justiniano de Queirós, 350, das 8h30 às 11h30. Já na sexta-feira (26), o projeto vai até a Escola Municipal Zumbi dos Palmares, localizada na rodovia João Alves da Rocha Loures, 3655, das 8h30 às 11h30.





O projeto, que recebe patrocínio do Promic (Programa Municipal de Incentivo à Cultura) da Secretaria de Cultura da Prefeitura de Londrina, tem como objetivo ensinar a produção jornalística no rádio por meio de uma atividade que permite a prática com equipamentos profissionais.

Durante a sua realização, a equipe da web rádio utiliza um jogo de cartas que abrange temas e atividades relacionadas ao cotidiano de uma rádio, como locução, entrevistas, vinhetas, jingles, entre outras, para ensinar como planejar, gravar, editar e veicular o conteúdo jornalístico em uma rádio.