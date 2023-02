Polícia Rodoviária Federal completa 80 anos de atuação no Paraná

Em 13 de fevereiro de 1943, foram enviados do Rio de Janeiro para o Paraná, na localidade de Pedra Preta (atualmente, Tunas do Paraná), cinco inspetores de tráfego com a finalidade de implantar o Núcleo de Policiamento de Trânsito nas estradas do Paraná, além de um Posto, o qual foi o quinto em rodovia federal e o primeiro do sul do Brasil.





A implantação se deu em 17 de fevereiro de 1943, data em que foi criado o Núcleo da Polícia das Estradas e o primeiro dia oficial de trabalho no Posto da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Para celebrar a data, o município de Tunas do Paraná instituiu, por meio de lei municipal, o “Dia Comemorativo da Policial Rodoviária Federal” e declarou tombado o prédio do posto, que foi reformado e transformado em um memorial.





O entorno do prédio passou a se chamar “Praça dos Pioneiros da Polícia Rodoviária Federal”.

COMEMORAÇÃO





A fim de comemorar a data, a PRF promoveu uma corrida de rua, que atraiu cerca de duas mil pessoas, em Curitiba. Foi a primeira corrida que a instituição promoveu em solo paranaense.

O evento contou com categorias para homens, mulheres, portadores de necessidades, crianças e policiais. Saiba mais clicando aqui.





ESPAÇO HISTÓRICO E CULTURAL DA PRF NO PARANÁ

Para garantir que a história da PRF no Paraná e no Brasil fosse preservada, em 2004, foi criado o EHC (Espaço Histórico e Cultural) da PRF.





Gerenciado e cuidado com muito carinho por policiais da ativa e veteranos da instituição, o acervo conta com mais de mil peças, entre documentos, uniformes, viaturas, motocicletas, armas, livros e fotografias.

Ali se encontra, por exemplo, uma réplica fiel de um posto da polícia da década de 1950.





RARIDADES

Entre as raridades do espaço está uma uma plaqueta, que pertenceu ao primeiro policial rodoviário federal, Antonio Felix, o "Turquinho". O pertence foi recuperado e doado pela viúva do ex-policial para o espaço.





Em 1948, com a visita ao Brasil do Presidente Norte-americano, Harry Truman, em razão da 1ª Reunião da Organização dos Estados Americanos, realizada no Rio de Janeiro, a PRF e o DNER fizeram a segurança do então Presidente.

Para isso, os Estados Unidos enviaram ao Brasil 25 motocicletas Harley-Davidson, sendo que o Paraná ficou com três modelos e uma delas provavelmente a única do lote das 25 encontra-se em exibição no EHC, restaurada e em funcionamento.





Algumas outras lembranças como a bandeira do Vaticano, oferecida pelo próprio Papa João Paulo II aos policiais, em agradecimento pelos serviços e o livro que consta o primeiro registro das atividades da PRF em solo paranaense podem ser encontrados no local, que fica situado no edifício-sede da PRF no Paraná, em Curitiba.





VISITAÇÃO





O Espaço Histórico Cultural da PRF funciona apenas nos dias úteis, das 8h às 17h, na Linha Verde, 10.150, em Curitiba, e a entrada é gratuita. Escolas podem marcar visitas, mas é preciso agendar antes.





Agendamentos e mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected].