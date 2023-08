Ação integrada apreende quase uma tonelada de maconha em Arapongas

As Polícia Federal e Militar e Receita Federal realizavam ações de repressão aos delitos de contrabando e descaminho, tráfico de drogas e armas na BR 369, em Arapongas, na tarde desta quinta-feira (17), quando um caminhão VW/24.250 foi abordado.





Publicidade

Publicidade

O veículo estava com a carga mal colocada na carroceria com perigo de queda, tendo o motorista estacionado o veículo no pátio de um posto de combustíveis as margens da rodovia, quando foi iniciada fiscalização da carga.





Durante a averiguação da carga o motorista tentou empreender fuga a pé, após agredir um servidor da Receita Federal, mas foi impedido, informando posteriormente que estava transportando entorpecentes.





Após o caminhão foi encaminhado ao pátio da Receita Federal em Londrina para retirada da carga, tendo sido localizado aproximadamente 937kg de substância análoga à maconha.





O veículo, o entorpecente e o motorista, um homem de 57 anos, com antecedentes criminais, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Londrina para os procedimentos de polícia judiciária e continuidade das investigações.