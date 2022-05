Acidente com ônibus deixa sete pessoas mortas em Marechal Cândido Rondon

Um acidente com um ônibus da Secretaria de Saúde de Pato Bragado, cidade no oeste do Paraná, deixou ao menos sete mortos na manhã desta segunda-feira (2), na altura de Marechal Cândido Rondon. No total, 20 passageiros, além do motorista, estavam no coletivo que passava pela BR-467, segundo informações da administração municipal. Inicialmente, a informação é que havia oito mortos, mas o dado foi corrigido.



Treze pessoas foram hospitalizadas, sendo duas em estado mais grave, ainda de acordo com a Prefeitura de Pato Bragado.

Segundo o Consamu (Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste/PR), o acidente ocorreu por volta das 6h, quando o condutor perdeu o controle do veículo e o ônibus caiu em um barranco. No momento da queda, o ônibus passava pelo distrito de Iguiporã.





Os feridos foram encaminhados para hospitais da região, sendo a maior parte para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de Marechal Cândido Rondon. Um helicóptero do governo do Paraná foi acionado para auxiliar na remoção dos pacientes.





De com a gestão municipal, a Secretaria de Saúde "mantém contato com os familiares das vítimas na Unidade Básica de Saúde Albino Edvino Fritzen, repassando mais informações e esclarecimentos e, acima de tudo, prestando todo apoio necessário".