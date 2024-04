Defesa de Jorge Guaranhos abandona tribunal e julgamento é suspenso até maio

Assassinato de mãe e filha em Bandeirantes foi premeditado, aponta investigação da PCPR Para a Polícia Civil de Bandeirantes, no Norte Pioneiro, Josias Dias, 39, planejou assassinar a companheira, Josiane Aparecida de Oliveira, 39,



Entre as alegações da defesa, não deferidas pelo juiz, estão cerceamento de defesa, testemunha não encontrada, má-fé — inclusive por parte de servidores do Judiciário — e que a parte da agressão ao assassino foi juntada de forma tardia ao processo.

“Estamos convictos que a estratégia da defesa, apesar de adiar o julgamento, não vai evitar uma condenação exemplar. Os elementos trazidos pela acusação, entre eles o laudo da leitura labial, são muito fortes”, afirmou a advogada da assistência de acusação, Andrea Jamur Pacheco Godoy.



O laudo pericial realizado a partir de câmeras de segurança instaladas no local onde o ex-policial penal, Jorge Guaranho, assassinou o guarda municipal, Marcelo Arruda, evidenciam a motivação política do crime. A leitura labial revela as falas do réu nos momentos que antecederam os disparos: “Aqui é Bolsonaro, Bolsonaro, porra! Petralha!”, e “Petistas vão morrer! Pra baixo, pra baixo, pra baixo”.

Mulher dirige em zigue-zague por rodovia e termina presa por tráfico de drogas em Rolândia Duas mulheres foram presas por tráfico de drogas em frente ao Posto Policial de Rolândia na manhã desta quinta-feira (4).