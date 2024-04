Casal viaja com quatro malas cheias de maconha e acaba preso em Sertaneja

Um casal foi preso por viajar com quatro malas cheias de maconha em um ônibus. A prisão aconteceu na noite desta quinta-feira (4), em frente ao Posto Policial de Sertaneja (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), o ônibus, que fazia a linha Londrina a Campinas/SP, foi abordado durante uma operação de rotina.

Durante a fiscalização, os policiais encontraram as malas suspeitas e identificaram os donos: um homem e uma mulher de Lorena/SP. As bagagens foram abertas e, no interior, os agentes encontraram uma série de tabletes de maconha, que totalizaram 96 quilos.





Os suspeitos informaram aos policiais que receberam as malas em Florestópolis/SP e que deveriam levá-las até Assis/SP, onde receberiam R$ 2 mil pelos transporte.





O casal foi preso pelo crime de tráfico de drogas e foi levado até a Delegacia de Cornélio Procópio.