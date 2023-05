Acidente com quatro veículos deixa um morto e dois em estado grave em Arapongas

Ao invadir a outra pista, ele bateu de frente contra outro carro (Fiat Argo, com placas de Londrina). Na sequência, outro carro se envolveu na batida (Fiat Toro, com placas de Londrina) e, por fim, um caminhão colidiu contra todos os veículos.

Um acidente na noite deste domingo (30) deixou uma pessoa morta e outras duas em estado grave em Arapongas, na Região Metropolitana de Londrina. O acidente envolvendo quatro veículos aconteceu próximo ao quilômetro 11 da PR-444. De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), por volta das 19h45, o motorista de um carro (Honda Fit, com placas de Londrina), que ia de Arapongas em direção a Mandaguari, perdeu o controle do veículo e invadiu a pista contrária, causando o acidente de grandes proporções.

Região Metropolitana de Londrina registra três acidentes com mortes no sábado

Região Metropolitana de Londrina registra três acidentes com mortes no sábado





O condutor do Honda Fit morreu no local e até a manhã desta segunda-feira (1) ainda não tinha sido identificado. O condutor do Fiat Argo, de 30 anos, e a passageira, de 38 anos, sofreram ferimentos graves e foram encaminhados ao Honpar (Hospital Norte Paranaense) de Arapongas. Os condutores da Fiat Toro e do caminhão não tiveram ferimentos e o bafômetro não identificou consumo de álcool.





A PRE não informou o que fez com que o condutor perdesse o controle da direção. De acordo com a polícia, feriados prolongados contribuem para o aumento no número de acidentes, assim como “a imprudência dos motoristas e a falta de respeito aos limites de trânsito”.