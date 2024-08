Acusados de morte de casal em racha na BR-369 vão a julgamento após seis anos em Cambé

O Tribunal do Júri em Cambé começa a julgar nesta quinta-feira (15) os acusados de envolvimento na morte do casal Gregory Huyus de Oliveira e Daniela Aparecida Rodrigues, ocorrido em setembro de 2018, na BR-369, entre Rolândia e Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Os dois estavam numa moto quando foram atingidos por um Peugeot em alta velocidade conduzido por Renan Eduardo Irmer, que estaria disputando racha com um Chevrolet Prisma conduzido por José Antônio Francisco Filho.





No primeiro dia de julgamento, serão ouvidas as testemunhas e os trabalhos devem ser retomados na sexta (16).

Na ocasião, o casal aguardava o semáforo da BR-369 na altura do bairro Bratislava quando foi atingido pelo Peugeot, que, de acordo com a perícia, estava a mais de cem quilômetros por hora - a velocidade máxima permitida é de 70 quilômetros por hora. O casal morreu no local e os acusados fugiram. Segundo a denúncia do Ministério Público, os acusados disputavam o racha após Irmer sair de uma cervejada com sistema "open bar" (consumo livre).





Renan Irmer vai responder pelos crimes de homicídio com dolo eventual (quando assume o risco de matar), embriaguez ao volante, participação em corrida clandestina (racha), omissão de socorro e fuga do local de acidente. Francisco Filho responde criminalmente pelo racha, omissão de socorro e fuga do local de acidente. “Embora os os crimes de trânsito não sejam atentados contra a vida, também serão analisados pelos jurados porque ocorreram na situação do homicídio”, explica o advogado Alessandro Rodrigues, que vai atuar como auxiliar de acusação.





RECORDE O CASO