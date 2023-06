Adolescente atingido por disparos em escola de Cambé segue internado em estado gravíssimo

O adolescente de 16 anos baleado na manhã desta segunda-feira (19) no Colégio Estadual Professora Helena Kolody, no centro de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), permanecia em estado gravíssimo até as 17h40. Ele permanece internado no PS (Pronto-Socorro) do HU (Hospital Universitário) de Londrina. A namorada dele, a estudante Karoline Verri Alves, morreu no atentado.







Segundo nota da direção do HU, apesar da necessidade de implantação de um cateter para monitorar a pressão intracraniana, seu quadro de extrema instabilidade impede que ele seja transportado para o bloco cirúrgico da instituição, por risco de alteração nos parâmetros vitais.

