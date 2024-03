Adolescente de 16 anos é baleado no ombro no Jardim Tókio, em Londrina

Um adolescente de 16 anos foi baleado no ombro na manhã desta quinta-feira (14) no Jardim Tókio, na Zona Oeste de Londrina.





Segundo a PMPR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe foi até o local após receber uma denúncia de que um jovem teria sido ferido por um tiro.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





No local, os policiais encontraram o adolescente sentado em uma cadeira de um bar. O jovem, porém, não soube informar como os disparos aconteceram, visto que estava confuso e desorientado.





O Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foi acionado e socorreu a vítima, que teve de ser encaminhada ao Hospital Evangélico para receber atendimento médico.





Os policiais conversaram com a proprietária do bar em que o adolescente foi encontrado e a mulher disse que o adolescente havia aparecido no estabelecimento dizendo que tinha sido baleado.





Ninguém foi preso até momento.