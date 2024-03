Adolescente de família que seria ligada ao tráfico é apreendido em Londrina

Um adolescente de 15 anos foi apreendido na manhã desta terça-feira (19), no Bairro Maracanã, sob a suspeita de prática de tráfico de drogas. No registro da situação, a PM descreve que fazia o patrulhamento pela rua Olindina Evangelista quando viu o adolescente agachado em um monte de areia e tijolos, aparentando estar ocultando ou apanhando algum objeto.

Os policiais anunciaram a abordagem do adolescente e, com ele, foram encontrados R$ 30 e, no monte de tijolos onde o rapaz mexia, foram localizados dezoito eppendorfs de substância semelhante à cocaína e dezesseis pedras de parecidas com crack.



