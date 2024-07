Adolescente é agredida por namorado após mãe pedir para que terminasse relacionamento em Apucarana

Uma adolescente de 17 anos foi agredida pelo namorado de 24 anos após a mãe da vítima mandar uma mensagem pedindo para que relacionamento terminasse. O crime aconteceu no Parque Industrial Norte, em Apucarana, no Centro-Norte do Paraná, na madrugada deste domingo (28).





Segundo a Polícia Militar, a adolescente foi agredida com chites na cabeça após o suspeito ter visto as mensagens da sogra no celular da vítima.

Além de ter agredido a jovem, o acusado teria quebrado seu celular e fugido do local logo após o episódio de violência. O homem não foi localizado até o momento de publicação dessa matéria.





A adolescente não quis receber atendimento médico e ficou sob os cuidados de sua mãe.





(Matéria em atualização.)