Adolescente é encontrado morto na avenida Bandeirantes com ferimentos de arma branca

Um adolescente de 17 anos foi encontrado morto na avenida Bandeirantes, no Jardim Petrópolis, na noite desta sexta-feira (28). Policiais do 5º BPM (Batalhão de Polícia Militar) receberam a informação e foram até a via para fazer a verificação da cena.





Segundo informações da PM-PR (Polícia Militar do Paraná), uma equipe do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) já estava no local quando os policiais chegaram. O médico responsável constatou o óbito do adolescente.





Os agentes não conseguiram informações sobre o possível autor do crime e, por isso, os órgãos responsáveis pelas investigações posteriores foram acionados.