Três mulheres são assaltadas na avenida Waldemar Spranger e suspeitos são presos

A PM-PR (Polícia Militar do Paraná) foi informada, ainda, que os criminosos fugiram em um veículo Vectra e seguiram pela avenida Madre Leônia Milito. A equipe de policiais, que estava em patrulhamento pela Estrada da Perobinha, avistou o automóvel dos suspeitos no bairro Vista Bela e deu voz de abordagem.

Três mulheres foram assaltadas por dois criminosos na avenida Waldemar Spranger na noite desta sexta-feira (28). Segundo informações repassadas aos policiais do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar), os indivíduos roubaram pertences das jovens, como bolsas e celulares, além de dinheiro.

O BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), apreendeu, na manhã deste sábado (29), uma série de mercadorias trazidas do Paraguai.

Polícia Rodoviária apreende em Rolândia mercadorias trazidas do Paraguai

Segundo os policiais, nada de ilícito foi encontrado com os dois homens durante a revista pessoal. Porém, quando questionados sobre o assalto, os suspeitos confessaram ser autores do crime e disseram ter usado uma pistola falsa para assustar as vítimas.





O objeto foi encontrado no interior do carro, assim como os pertences roubados das mulheres. Os homens contaram à PM que também roubaram R$ 70 e que o dinheiro seria usado para abastecer o veículo.





Diante dos fatos, os dois suspeitos foram presos em flagrante e encaminhados para a Delegacia, enquanto as vítimas foram chamadas para reconhecer os pertencer e os suspeitos. O automóvel usado no roubo foi conduzido à Central de Flagrantes e apresentado às autoridades policiais.