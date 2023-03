Adolescente esfaqueia homem após ser agredido em colégio de Tamarana

Um adolescente de 13 anos desferiu uma facada na perna de um homem de 18 anos nesta sexta-feira (3), por volta do meio-dia, em Tamarana (Região Metropolitana de Londrina). Segundo informações da PM (Polícia Militar), o menor de idade afirmou ter sido agredido e sufocado antes do ataque. A briga começou na frente do Colégio Estadual Maria C. de Alcântara.







Os policiais faziam patrulha pela região quando foram avisados por moradores sobre a ocorrência. Ao chegarem ao local, os agentes se depararam com a vítima caída no chão.



O menor de idade, em companhia de sua mãe, relatou à polícia que só cometeu o crime após o homem lhe dar um soco no rosto e sufocá-lo. Outro adolescente tentou intervir na briga e também saiu ferido com um pequeno corte no dedo.







A vítima foi encaminhada ao Hospital de Tamarana pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e, após receber cuidados médicos, foi liberada. Todos os envolvidos foram encaminhados à delegacia da região para a prestação de depoimentos.







*Sob supervisão de Fernanda Circhia