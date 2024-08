Anvisa, Polícia Federal e Receita Federal inspecionam fabricantes de cigarros em Ibiporã

Caminhão tomba, derruba carga e toras matam passageiro de carro no Norte Pioneiro

Um passageiro de um carro, de 49 anos, morreu após ser atingido por toras que caíram de um caminhão que tombou na PR-422, em Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro do Paraná, no final da tarde desta quarta-feira (28).