Após discussão em jogo de futebol, homem é preso por porte ilegal de arma de fogo em Ibiporã

Uma discussão em um jogo de futebol terminou com um homem preso por porte ilegal de arma de fogo em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).





De acordo com a PM (Polícia Militar), por volta das 19h30, houve denúncia de que um indivíduo estaria armado e ameaçando pessoas em um Chevrolet Onix de cor branca. Durante o deslocamento para atender a situação, na rua Ibrahim Prudente da Silva, os policiais viram o veículo citado e o abordaram.

Foi identificado o motorista, um homem de 47 anos, que portava na cintura um revólver Taurus calibre 38 com cinco munições intactas no tambor e um jet loader (remuniciador rápido para revólveres), também com cinco munições intactas, no bolso.





Ao ser questionado, o abordado relatou que estava em um jogo de futebol e houve uma breve discussão com outro homem que teria saído para buscar uma arma de fogo - ele estaria em uma motocicleta.





O motorista do Onix informou que não inha porte nem registro do revólver. Ele foi detido e encaminhado pela central de flagrantes.





O carro foi entregue a um vizinho do dono, que passava pelo local da ocorrência.