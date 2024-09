Após perseguição, ladrões batem em muro de CEI em Londrina, atiram em policiais e deixam joias e quase R$ 100 mil

Ladrões que assaltaram uma residência em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) na noite de sexta- feira (6) foram perseguidos pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), colidiram contra o muro de um centro de educação infantil em Londrina e fugiram depois de abandonar o veículo em que estavam. A dono de parte dos objetos só denunciou o crime cerca de 3h depois, quando chegou em casa. Entre os pertences, estavam joias, armas, quase R$ 100 mil e um cofre.





Segundo a PRE, por volta das 22h, policiais militares rodoviários faziam operações de fiscalização de trânsito na PR-986, em frente ao posto da corporação em Rolândia, quando deram ordem de parada ao condutor de um Peugeot 207 de cor cinza, que não acatou e empreendeu fuga pela rodovia sentido Londrina.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A equipe policial iniciou acompanhamento tático com sirenes e giroflex ao automóvel suspeito, que fugia em alta velocidade com manobras arriscadas e se envolveu em sinistro na BR-369 com vários veículos, que fez com que pedaços da lataria colidissem contra a viatura.





Durante a perseguição policial, ao chegarem a Londrina, nas proximidades da PUCPR (Pontifícia Universidade Católica do Paraná), os ocupantes do Peugeot teriam efetuado disparos contra os policiais, que revidaram.

Publicidade





Em seguida, colidiram contra o muro do Centro de Educação Infantil Irmãs de Betânia, na rua Nossa Senhora do Carmo. Três indivíduos saíram do carro e atiraram contra os policiais. Eles fugiram e não foram localizados mesmo com apoio policial.





Na busca no veículo, foram encontrados R$ 97.630,00 em espécie, um cofre parcialmente aberto, uma carabina calibre .44 e uma espingarda de pressão, quase 100 peças de joias diversas, perfumes - todos recuperados e um alicate corta frio apreendido.





Por volta da 1h de sábado (7), a PM (Polícia Militar) de Arapongas registrou o furto de uma casa na avenida Maracanã-Guaçu, no bairro Monterrey em Arapongas. A moradora relatou que saiu por volta das 19h de sexta e, ao voltar, constatou que estavam faltando um cofre com certa quantia em dinheiro, documentos, um par de brincos, seis folhas de cheques, duas carabinas, uma delas Winchester .44 e outra de pressão 5.5, algumas joias como anéis, colares e brincos.