Avião particular faz pouso forçado em área rural de Cambé

Um avião de pequeno porte fez um pouso forçado, nesta quarta-feira (18), em uma plantação de milho na Estrada da Prata, na zona rural de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), após o piloto perceber um problema no motor.





Segundo a Polícia Militar em Cambé, a aeronave era conduzida pelo proprietário, que precisou fazer o pouso de emergência. A PM fez buscas, mas não encontrou nenhuma carga ilícita no interior. Equipe da PF (Polícia Federal) também está no local e não encontrou irregularidades.

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil) foi notificado e autorizou a remoção do monomotor. Conforme a reportagem do Bonde apurou no local, o avião passava por manutenção por volta das 16h16, será desmontado e encaminhado para uma oficina em Londrina.





A reportagem conversou com o proprietário do avião, Igor Alves, 26 anos. Alves pilota há 8 anos e o monomotor é da empresa dele. O piloto, que mora em São Paulo, relatou que estava em Ponta Grossa e seguiria para Ourinhos. (Com informações do repórter Luís Fernando Wiltemburg)





(Atualizada às 17h)