Três são detidos acusados de atirar em adolescente em Ibiporã

Três suspeitos foram detidos acusados de atirar em um adolescente de 16 anos em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) na noite de quarta-feira (12).







Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 19h45, houve denúncia via 190 de que na rua Aldo Silva Mello, no Las Vegas, haveria um indivíduo vítima de diversos disparos de arma de fogo. Foram acionados o Corpo de Bombeiros e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Com ferimentos graves, F.T.A. foi encaminhado para atendimento hospitalar.

Enquanto aguardava a chegada dos socorristas, em conversa com o ferido a respeito dos autores da tentativa de homicídio, o garoto somente relatou que estavam em um Volkswagen Gol de cor branca, com para-choque e capô pretos, informações que diversos populares confirmaram para equipe, e que haveriam três indivíduos no carro.





Foram localizados próximo do ferido oito estojos de munição calibre 9 mm, que foram recolhidos e entregues na central de flagrantes.





Depois de repassadas as características para a rede policial, a guarnição Choque de Londrina localizou o automóvel por volta das 20h na rua Elisa Daniel Hatti, em Londrina, fez o acompanhamento e abordagem de três indivíduos em um carro com as mesmas características dos autores do homicídio tentado.





Os abordados foram encaminhados até a central de flagrantes de Londrina, conforme orientação do delegado. Durante a confecção do boletim da ocorrência do Choque, um dos envolvidos admitiu ter efetuado os disparos e dispensado a arma no caminho.