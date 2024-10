Quase mil galões de óleo lubrificante falsificado são apreendidos no Noroeste do Paraná

Quase mil galões de óleo lubrificante foram apreendidos pela PCPR (Polícia Civil do Paraná), nesta quinta-feira (17), em dois estabelecimentos comerciais localizados em Umuarama, no Noroeste do Paraná. Os gaões são equivalentes a aproximadamente 19 mil litros da substância com indícios de falsificação.





Conforme apurado, no primeiro estabelecimento foram localizados e apreendidos nove galões de 20 litros cada e, em outro, mais 937 galões também de 20 litros cada. De acordo com o delegado da PCPR Leonardo Rodrigues, esta segunda busca aconteceu em três pontos distintos, todos pertencentes a uma mesma empresa, nos bairros Parque Industrial II, Zona 3 e no distrito de Lovat.

“A operação contou com o apoio dos representantes das empresas vítimas, os quais tinham expertise para verificação preliminar, pois as embalagens dos produtos também são falsas, bem como os dados impressos, que não coincidiam com os dados oficiais das empresas”, explica.





O delegado ainda destaca que as apreensões serão armazenadas e as amostras direcionadas para perícia a fim de constatar definitivamente a falsificação. “Caso a falsidade seja comprovada mediante laudo, os responsáveis poderão responder por crime contra as relações de consumo, cuja pena é de detenção de dois a cinco anos, ou multa”, completa.