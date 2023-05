Bombeiros socorrem homem que teve o pé preso em máquina de concreto em Maringá

Um homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) no fim da tarde desta sexta-feira (12), em Maringá, após ter os membros inferiores presos em uma máquina pesada, em um canteiro de obras no Jardim Espanha.

Segundo as informações do 5º Grupamento de Bombeiros, em Maringá, o homem de 28 anos teve o pé preso por uma máquina bombeadora de concreto. Foi necessário que os bombeiros cortassem o maquinário para levar a vítima para o socorro em um hospital.

Internada no HU (Hospital Universitário) de Londrina, a influenciadora digital Daniele Cavalcante Gonçalves deixou a UTI (Unidade de T

Internada no HU (Hospital Universitário) de Londrina, a influenciadora digital Daniele Cavalcante Gonçalves deixou a UTI (Unidade de T

Influenciadora atacada com facão em Londrina deixa UTI e vai para enfermaria do HU

Influenciadora atacada com facão em Londrina deixa UTI e vai para enfermaria do HU





O atendimento levou cerca de uma hora e 20 minutos. De acordo com o Corpo de Bombeiros, quando um objeto transpassa o corpo humano, ele nunca é removido no local – como nesta ocorrência, em que foi executado um trabalho minucioso para que a estrutura fosse cortada, de modo que a pessoa sentisse o mínimo de dor possível, para então, no hospital, dentro de um ambiente cirúrgico e controlado, ele recebesse o tratamento definitivo.