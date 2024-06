Briga de bar termina com um homem esfaqueado no distrito de Lerroville

Um homem de 39 anos ficou ferido após ser esfaqueado durante uma briga no Distrito de Lerroville, em Londrina, na noite desta segunda-feira (17).





Segundo a Polícia Militar, a vítima teria se envolvido em uma discussão após ir até um bar para cobrar uma dívida. Durante a briga, o sobrinho do homem que estava sendo cobrado chegou no local e, armado com uma facada, passou a agredir a vítima.

O homem esfaqueado foi encaminhado ao Hospital de Tamarana por terceiros, onde chegou consciente e orientado. Os médicos informaram que o quadro clínico da vítima demandava cuidados e, por isso, o homem seria transferido para Londrina.





Os policiais militares fizeram um patrulhamento na região, mas não conseguiram encontrar o suspeito da agressão.