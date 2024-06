CAC que vendia armas para o crime organizado é preso em Londrina

A Polícia Civil do Paraná prendeu nesta quarta-feira (12) um CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) londrinense que estaria fornecendo armamento para o crime organizado. Além dele, foram detidas outras quatro pessoas: uma com mandado e três em flagrante, sendo duas em Santa Catarina.





Ao todo, três atiradores acabaram detidos. Também foram realizados 12 buscas e apreensões em 22 endereços em Londrina (16), Alvorada do Sul (1), Sarandi (1), Rio do Sul (2) e Ituporanga (2), em Santa Catarina.



A investigação começou em junho do ano passado, quando um atirador esportivo comunicou falsamente o roubo de duas armas, inclusive, um fuzil.





“Um denunciante anônimo informou que o atirador teria vendido dois equipamentos para o crime organizado. Posteriormente, junto com a inteligência do Exército, obtivemos o mesmo relato. No entanto, o investigado acionou a Polícia Militar noticiando o roubo. Mesmo na delegacia ele manteve a história do suposto roubo”, detalhou o delegado da 10ª Subdivisão Policial, Rafael Souza Pinto.

De acordo com o delegado, no dia não havia elementos para detenção em flagrante do homem, no entanto, a apuração conseguiu avançar.





“Foi solicitada busca e apreensão e poucas horas depois foram apreendidas 19 armas de fogo registradas no nome dele, além de munição, carregadores e acessórios. Posteriormente, as investigações foram se desenvolvendo e foi apurado que esse mesmo investigado realmente vendeu as armas para um conhecido integrante de organização criminosa.”

Os investigadores ainda descobriram que o CAC estaria envolvido em extorsões e chantagem. “Também foi apurado que um associado do nosso investigado trazia insumos de recarga de munição do Paraguai. Utilizando-se desses insumos contrabandeados, bem como comprando legalmente, ele distribuía munição recarregada para o crime organizado”, citou.





