Cães Arius e Arion encontram R$ 315 mil em maconha "morruga" em Rolândia

Um casal foi preso ao ser flagrado transportando mais de R$ 300 mil em maconha "morruga" em Rolândia (região metropolitana de Londrina) na noite de segunda-feira (9).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a apreensão ocorreu durante operações de combate ao crime na PR-986. Houve abordagem de um ônibus de linha Toledo (Oeste) a Campinas (SP). Com auxílio dos cães Arius e Arion no bagageiro do coletivo, ambos indicaram positivamente uma mala rosa pertencentes a um homem de 32 anos acompanhado da esposa de 44 anos, ambos de Toledo.

Durante a abertura da bagagem em frente dos dois foram localizados 12 pacotes do entorpecente. Ao serem questionados, informaram que receberiam R$ 2 mil para levar a droga até Mogiguaçu (SP).





Foi dada voz de prisão ao casal - o homem já tinha passagens por outros crimes como roubo, furto e receptação no estado de Santa Catarina, além de estar em benefício de saída temporária no momento da detenção.

Os mesmos foram conduzidos com a droga até a delegacia de Rolândia para as providências cabíveis.





No total, foram 6,3kg de morruga apreendidos, cujo valor estimado é de R$50,00 o grama. A PRE estima que o prejuízo ao crime é de R$ 315 mil.