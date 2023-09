Carga de madeira escondia mais de 5 toneladas de maconha em Porecatu

Mais de 5 toneladas de maconha que era transportada em um caminhão de transporte de madeira foram apreendidas pela PRF (Polícia Rodoviária Federal) na terça-feira (12), por volta das 18h, em Porecatu (Região Metropolitana de Londrina).





Conforme a PRF, durante patrulhamento, uma equipe foi procurada por motoristas que alertaram sobre um veículo com uma carga de madeira totalmente com risco de queda em razão de mal acondicionamento no compartimento de carga.

Ao localizarem o caminhão, os policiais abordaram o motorista que, ao perceber que seria desmascarado, fugiu enquanto era feita a vistoria. Foram encontrados 5.020 quilos de maconha escondidos em meio à madeirites.





A droga e o caminhão foram encaminhadas para a polícia judiciária para o registro do crime de tráfico de drogas. O motorista não foi localizado.