Preso suspeito de deixar suposto artefato explosivo em rua de Londrina

Um homem foi preso acusado de abandonar um suposto artefato explosivo em uma rua de Londrina na manhã desta quarta-feira (13).





Segundo a PM (Polícia Militar), por volta das 8h, houve denúncia de que havia sido deixado na rua Martin Luther King, n° 315, no Lago Parque, um objeto com características de artefato explosivo. Foram feitas diligências e, por meio de imagens de uma câmera de segurança nas redondezas, foi identificado que um trabalhador da coleta de lixo teria deixado o pacote no local.

Equipe do esquadrão antibomba foi acionada. O indivíduo, que é maior de idade, foi detido por volta das 10h e apresentado para a autoridade policial para ser interrogado.





De acordo com informações preliminares repassadas à PM pelos envolvidos diretamente na situação, ele encontrou o objeto nas proximidades e dispensou naquele local. Será ouvido pela autoridade policial civil juntamente com os outros que estavam com ele no turno de serviço.

Atualizada às 11h.