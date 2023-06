Carro é flagrado com 102,3 kg de maconha e 630 munições na BR-369 em Cornélio Procópio

Um carro foi flagrado com 102,3 kg de maconha e 630 munições na BR-369 em Cornélio Procópio na tarde de sábado (24).





De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), durante fiscalização por volta das 13h30, agentes deram ordem de parada a um Fiat Uno de cor branca. O condutor fez menção de que iria parar, porém, acelerou e se evadiu. Houve acompanhamento tático com a viatura caracterizada, com dispositivos sonoros e luminosos acionados.

Depois de algumas centenas de metros, o condutor abandonou o carro e entrou em uma plantação de milho. No interior do automóvel foram localizados diversos volumes de maconha, totalizando 102,3 kg, além de 200 munições de calibre 9 mm e 430 munições de fuzil 556.

Foram feitas buscas nas imediações, mas o suspeito não foi localizado. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil.