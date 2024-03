Carro é recolhido ao ser flagrado pela PM com oito pessoas em Ibiporã

Um carro foi recolhido ao ser flagrado pela PM (Polícia Militar) com oito pessoas em Ibiporã (região metropolitana de Londrina) na manhã de sexta-feira (29).





Segundo a PM, por volta das 8h30, uma equipe fazia patrulhamento pela avenida Santos Dumont quando viu o Fiat Uno de cor prata com muitas pessoas no interior. Além do motorista, de 20 anos, havia sete passageiros dentro do veículo.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Houve busca pessoal, mas nada ilícito foi localizado com essas pessoas e o automóvel. O condutor não era habilitado, os pneus estavam desgastados e fora da norma do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).





Os envolvidos foram liberados e o Uno, recolhido ao pátio da polícia.