Carro roubado de igreja há cinco anos é recuperado em Maringá

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) recuperou, na tarde deste sábado (13), um veículo Hyundai/Tucson que foi roubado de uma igreja na cidade de São Paulo há mais de cinco anos. O caso aconteceu por volta das 15h, em Maringá.





O automóvel era conduzido por um homem de 53 anos quando foi abordado pelos policiais rodoviários. Em consulta aos sinais identificadores da Tucson, os agentes descobriram que ela estava com placas falsas e que as verdadeiras remetiam a um veículo roubado de uma igreja no dia 23 de agosto de 2018, na cidade de São Paulo.





Questionado, o condutor disse aos policiais desconhecer a origem criminosa do automóvel.

Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Polícia Civil de Maringá. Em tese, ele responderá por receptação e adulteração nos sinais identificadores de veículo automotor.





