Casais furtam potes de vitaminas de farmácia em Apucarana e seguem foragidos

Dois casais são acusados de furtarem potes de vitaminas em uma farmácia no Centro de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (21).





Segundo a Polícia Militar, dois homens e duas mulheres teriam entrado no estabelecimento comercial e pedido por vitaminas. Todos estariam falando em espanhol em um primeiro momento.

Enquanto um dos casais pedia as vitaminas, o outro teria entrado na farmácia com uma sacola em mãos, a qual foi usada para guardar os produtos furtados das prateleiras.





Os quatro suspeitos saíram após a ação, deixando os colaboradores da empresa desconfiados. Os funcionários contataram o setor de vigilância, que confirmou o crime de furto.





Os policiais fizeram buscas pelos dois casais, mas, até o momento de publicação dessa matéria, ninguém havia sido localizado.