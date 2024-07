Casal de colombianos suspeito de furtar equipamentos de endoscopia é preso no Paraná

A PCPR (Polícia Civil do Paraná), com apoio das polícias civis de Minas Gerais (PCMG) e Santa Catarina (PCSC), prendeu um casal ligado a uma associação criminosa responsável por furtar equipamentos de endoscopia em diversas cidades do Brasil. A ação aconteceu na última sexta-feira (5), em Curitiba.





O indivíduo capturado estava foragido com alerta vermelho da Interpol por um furto a joalheria avaliado em R$ 9 milhões.





Os dois são colombianos e eram os mentores e executores dos delitos. Ambos foram presos utilizando documentos falsos, em nomes de pessoas de nacionalidade venezuelana. A dupla foi capturada após troca de informações entre as polícias.

A PCPR ainda verificou que o grupo planejava cometer as ações criminosas em Curitiba.





As investigações, que também contaram com apoio da Polícia Federal, apontam que os suspeitos são autores de furtos ocorridos nas cidades de Canoas e Pelotas, no Rio Grande do Sul, Uberlândia, em Minas Gerais, Itabuna e Vitória da Conquista, na Bahia e em Joinville, em Santa Catarina, gerando um prejuízo de aproximadamente R$ 2 milhões em cada local em que furtaram os aparelhos.







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: